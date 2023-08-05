Yazın hangi saatlerde güneşlenmeli

Editör: Naim Arıoğlu

Dermatolog Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, güneşin zararlı yan etkilerine en çok yaz aylarındaki yoğun güneş ışınlarının yol açtığını, hava sıcaklığının düşmesiyle de riskin azalmadığına dikkat çekti.

HASSAS VE ALERJİK CİLTLERE DİKKAT

Özellikle mevsim geçişlerinde en sık rastlanan deri sorununun kuruluk ve bazı egzama grubu hastalıkların artması olduğunu belirten Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, “Halk arasında yağlı egzama olarak bilinen seboreik dematit hastalığı, yüzde, saçlı deride, kulak arkasında ve göğüs ön kısmında kuruluk, kızarıklık ve kabuklanma şeklinde görülür. Özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen bu deri hastalığında medikal tedaviler ile bol bol nemlendirici kullanılmalı” tavsiyesinde bulundu.

GÜNEŞ KREMİ ALIRKEN AMAN DİKKAT

Havaların ısınmasıyla yaz sezonunun da başladığını belirten Dr. Seher Küçükoğlu, güneşlenmekten vazgeçemeyenlere de önerilerde bulundu. Güneş koruyucu ürünlerinin koruyucu etkilerinin SPF’20 de başlayarak, SPfF 50’ ye kadar artarak devam ettiğini söyledi. Dr. Küçükoğlu Cesur, “Güneşin zararlı etkilerinden korunarak bronzlaşmak isteyenlerin en az SPF20 koruma faktörlü güneş koruyucu kullanması gerekiyor. Güneşe çıkmadan 20 dakika kadar önce güneş gören her bölgeye sürülmeli ve 2-3 saat aralıklarla tekrar edilmeli” dedi.

Güneş kremi seçerken hem UVB hem de UVA ışınlarından koruyan SPF faktörüne dikkat edilmesini söyleyen Cesur, “SPF 15 cildimizi güneş ışınlarında yüzde 93 oranında korurken, SPF 30 yüzde 97, SPF 50 ise yüzde 98 oranında koruyor. Fiziksel koruyucu içeren güneş koruyucuları deri tarafından emilmeden, derinin yüzeyinde tabaka oluşturarak güneşten koruyor. Bu tip fiziksel koruma özelliğinde olan güneş koruyucuları bebekler ve çocuklar için olan ürünlerdir. Tam emilmediği için zararlı etkileri yoktur, güvenlikle kullanılabilirler” diye konuştu.

Son zamanlarda geniş bir ürün yelpazesi tanımlandığını ifade eden Dr. Küçükoğlu Cesur, akne için, anti aging özellikli, lekelere özel, kapatıcı özelliğinde olan, nemlendirici ile birlikte kombine olan, ultra ince ürünler gibi piyasada kişinin yapısına göre tercih edebileceği ürünler olduğunu ve krem formlarının özellikle kuru cilt için, losyon ve spreylerin ise gövde kullanımı için tercih edilebileceğini ifade etti.

İŞTE GÜVENLİ BRONZLUK İÇİN ÖNERİLER

“Bronz bir tene sahip olmak elbette ki istenebilir; ama bu yolda sağlığınızdan ödün vermemek gerekir” diyen Dr. Küçükoğlu Cesur, güneşin en etkili olduğu 10.30-15.30 arasında güneşlenmemek gerektiğini tavsiye etti. Dr. Küçükoğlu Cesur, eşit bronzluk için sık sık hareket edilmesi ve güneşe karşı pozisyon değiştirilmesi gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti.

“Geniş siperlikli bir şapka, güneş gözlüğü ile yüzü ve gözleri mutlaka güneşten koruyun. Bronzlaşmak, havuz ve deniz deriyi kurutur. Bol bol nemlendirici kullanmak derinin esnekliğini sağlar ve sağlıklı görünmesine neden olur. Bilinçsiz şekilde güneşlenmek ciltte yanıklara, lekelenmelere neden olabilir. Oluşan hasarlar yoğun kızarıklıklar, yanma hissi, kaşıntı ve cildin ileri seviyelerde su toplamasına karşı dikkatli olun”

İHA