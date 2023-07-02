Yazın korkulu rüyası sivrisineklerden korunmanın etkili 7 yolu

Editör: Naim Arıoğlu

Sivrisineklerin hedeflerini koklayarak bulduğu bildirildi. Bazı insanların kokuları onları cezbederken, bazılarının ısırıklardan kurtulmasının nedeni de olduğu ifade edildi.

Yazın gelmesiyle birlikte insanların korkulu rüyası olan sivrisineklerin ortaya çıkması korkutmaya devam ediyor.

Sivrisinek ekolojisi uzmanları sivrisineklerden korunmanın etkili 7 yolunu açıkladı.

İŞTE 7 YOL…

-Sarımsak ve B vitaminini kovucu olarak görmemek

- Deet ham maddeli karışımlar kullanmak

- Giysilere de böcek ilacı uygulamak

-Sabun markası değiştirmek

- Bira sivrisinekleri çekiyor

-Deodorant kullanmak

- Muz yerine üzüm yemek

SİVRİSİNEK NEDİR?

Sivrisinek, Latince: Culiseta longiareolata çift kanatlılar takımının Culicidae familyasından kan emici zararlı böceklerin ortak adı. Kan emmek için yaklaşırken vızıltılı sesleriyle kolayca tanınan, ince uzun bacaklı narin böceklerdir.

SİVRİSİNEK ISIRDIKTAN SONRA NE YAPILIR?

Sivrisinekler tarafından ısırılan bölgenin kaşıntısı ne kadar şiddetli olursa olsun kaşıma işlemi yapılmamalıdır. Kızarmış ve şişmiş alan temiz tutulmalıdır. Bu sayede yara iyileşimi hızlanır ve enfeksiyon riski azalır. Isırılan bölgeye kısa süreyle buz uygulaması yapılabilir.