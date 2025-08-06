Yazın ortasında karla kaplı göle girdiler

Kaynak: İHA
Yazın ortasında karla kaplı göle girdiler

Artvin'de 2 bin 850 rakımda bulunan ve etrafında halen daha kar kütleleri yer alan göle giren 3 kişi doyasıya eğlendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüksekoba Köyü sınırlarında yer alan Salikvan Yaylası'nda bulunan 2 bin 850 rakımdaki Salikvan Gölü, macera severlerin uğrak noktası oldu.

Hafta sonu bölgeye gezi düzenleyen Mustafa Kılıçlıoğlu, kardeşi İbrahim Kılıçlıoğlu ve Mehmet Kozan, karla kaplı gölü görünce dayanamayarak buz gibi suya atladı. Yüksek rakım ve soğuk havaya rağmen gölde yüzen üç arkadaş, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Eğlenceli anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

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