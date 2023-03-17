YDS geç başvuru tarihi 13 Martta tamamlandı. YDS sınavına girecek adaylar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS’nin ne zaman yapılacağını ve YDS sonuç tarihini araştırıyor. Peki, YDS sınavı ne zaman? 2023 YDS ne zaman yapılacak?

13 Mart tarihinde tamamlanan YDS geç başvuru işlemlerinin ardından gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, YDS/1 ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl iki kez yapılan YDS sınavının ilki için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınavın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2023 YDS ne zaman yapılacak?

2023 YDS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.

YDS SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak