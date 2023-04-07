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YDS'nin yapılacağı tarih belli oldu

ÖSYM Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan Pazar günü yapılacak.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:55
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YDS'nin yapılacağı tarih açıklandı

YDS'nin yapılacağı tarih belli oldu
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ÖSYM'nin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre 133 bin 91 adayın başvurduğu sınav için 77 ilde 463 bina ve 5 bin 601 salon kullanılacak.

Sınav, 83 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 4 Mayıs'ta açıklanacak.

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