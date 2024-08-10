Yedi ayda trafik kazalarında 237 ölüm

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yedi ayda trafik kazalarında 237 ölüm

Namibya Motorlu Taşıt Kazaları Fonu (MVA), bu yıl şu ana kadar en az 237 kişinin trafik kazalarında öldüğünü söylüyor.

MVA Fonu sözcüsü Jane Ikela, ülkesi Namibya'da bu yıl içerisinde meydana gelen 1.720 trafik kazasında 237 kişinin öldüğünü 3.153 kişi de yaralandığını açıkladı.

Bu yılki ölüm sayısında yüzde 9 artış yaşandığı belirtilirken, 2023 1 Ocak-4 Ağustos arasında 217 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

MVA geçtiğimiz yıl %6 artışla 1.623 kazayı kaydederken, 2.887 yaralanmaların %9,2 arttığını açıkladı. Ayrıca, bu yılki ölüm sayılarının ise %9 arttı belirtildi.

Açıklama, Intercape marka bir otobüs ile Iveco marka bir minibüsün karıştığı trajik bir çarpışmanın ardından yapıldı.

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