Yedi ayda trafik kazalarında 237 ölüm

MVA Fonu sözcüsü Jane Ikela, ülkesi Namibya'da bu yıl içerisinde meydana gelen 1.720 trafik kazasında 237 kişinin öldüğünü 3.153 kişi de yaralandığını açıkladı.

Bu yılki ölüm sayısında yüzde 9 artış yaşandığı belirtilirken, 2023 1 Ocak-4 Ağustos arasında 217 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

MVA geçtiğimiz yıl %6 artışla 1.623 kazayı kaydederken, 2.887 yaralanmaların %9,2 arttığını açıkladı. Ayrıca, bu yılki ölüm sayılarının ise %9 arttı belirtildi.

Açıklama, Intercape marka bir otobüs ile Iveco marka bir minibüsün karıştığı trajik bir çarpışmanın ardından yapıldı.