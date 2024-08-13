Yedi ayın ardından bir ilk. TÜİK açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ülkedeki konut satış rakamlarıyla ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre Türkiye'de konut satışları temmuz ayında zirve yapt. Temmuz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artış görüldü. Böylece toplam konut satışı temmuz ayında 127 bin 88 oldu. Bu rakam 2024'ün aylık olarak en yüksek satışı olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL'DA

TÜİK verilerine göre, konut satışında İstanbul temmuz ayında ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki konut satışı 19 bin 47 olarak kayıtlara geçti. Ankara'da 11 bin 364, Antalyada 6 bin 659 konut satışı gerçekleşti. En az konut satışı ise sırasıyla Ardahan'da 61, Hakkari'de 64 ve Bayburt'ta 77 oldu.

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalışla 672 bin 162 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 11 BİN 496 OLDU

Temmuz ayında ipotekli konut satış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 düşüş gösterdi. Bu da vatandaşın kredi ile ev almadığını gözler önüne serdi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu.

115 BİN 592 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 115 bin 592 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,0 artışla 609 bin 251 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 40 BİN 784 OLDU

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,9 artarak 40 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %32,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 artışla 214 bin 108 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış göstererek 86 bin 304 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu il Antalya oldu. Temmuz ayında Antalya'da 878 konut yabancılara satılırken, ikinci sırada 752 ile İstanbul ve üçüncü sırada 218 ile Mersin oldu.



Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,0 azalarak 12 bin 811 oldu.Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı



Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 485 ile Rusya Federasyonu, 171 ile Ukrayna ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.