Yedi içti hesabı ödemeden kaçtı. O anlar kamerada

Kent, İngiltere’de şaşırtıcı bir olay yaşandı. Şık bir giyim tarzıyla dikkat çeken bir müşteri, yerel bir İtalyan restoranında pirzola ve seçkin bir alkol siparişi verdi.

Lezzetli yemeğini büyük bir zevkle tamamlayan müşteri, ansızın masasından ayrılarak restorandan ayrıldı. Çevresine dikkatlice baktıktan sonra, yerde unutulmuş gibi duran bir çantayı alarak hızla restoranı terk etti ve ana caddeye doğru koşmaya başladı.

Restoran müdürü, yaşanan bu beklenmedik durumu fark edince, müşterinin 65 sterlinlik (yaklaşık 2.643 TL) hesabı ödemeden kaçtığını belirtti.

Olay, restoran çalışanları ve müşteriler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.