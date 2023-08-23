Yediği helvanın içinde çıktı. Dişi kırıldı neye uğradığını şaşırdı

Kayseri’de bir kadının yediği yaz helvasının içinden hızma çıktı. Helvayı yerken dişi kırılan kadın, “İnsan sağlığı ile oynanması hiç hoş bir durum değil. Bunu yutabilirdim de. Çocuğum da yutabilirdi” dedi.

KAYNAK: İHA
Yediği helvanın içinde çıktı. Dişi kırıldı neye uğradığını şaşırdı

İHA'nın haberine göre, Kayseri’de yaşayan Rukiye Öykü Karaca, bir marketten Seyidoğlu markalı yaz helvası aldı. Evde helvadan yiyen Karaca'nın dişinde kırık oluştu. Helvada hızma olduğunu gören Karaca, “Marketten yaz helvası aldım. Eve gelip yediğimiz zaman yanımda 9 aylık ve 5 yaşındaki oğlum, 10 yaşındaki kızım da vardı. Küçük oğluma da bir lokma verdim" dedi.

"Diğer parçayı ben aldığımda ağzımda çat diye bir ses hissettim ve dişimin kenarının kırıldığını fark ettim" diyen Karaca "Helvayı ağzımdan çıkardığımda içindeki hızmayı fark ettim. Bu olayın nasıl olabileceğini düşündüm. İnsan sağlığı ile oynanması hiç hoş bir durum değil. Bunu yutabilirdim de. Çocuğum da yutabilirdi" diye konuştu.

Karaca "Dişimin kenar kısmında kırık oluştu. Firmayla da görüştüm, bana dönüş sağladılar. ‘Bize adresinizi verin, ürünü oradan alalım’ dediler. Adresi verdim ama ürünü kendilerine geri vermeyeceğimi söyledim. Gönderecekleri herhangi bir hediyeyi de kabul etmeyeceğimi söyledim” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, “Türkiye’de insan sağlığının ne kadar değersiz ve ucuz olduğunun bir göstergesini daha yaşamış olduk. Hanımefendinin bize ulaşmasıyla çok da şaşırmadığımız, sürekli karşılaştığımız fakat bunun haber olmasını istememeleri nedeniyle haberlere yansımayan binlerce örneği var" diye konuştu.

Şahin "Yutabilirdi, ön dişi de kırılabilirdi. Bunlar basit şeyler değil. Bir üzülme istiyoruz, bir düzeltme istiyoruz ama ‘birkaç paket fazla gönderelim’. Hiçbir insanı paranızla satın alamazsınız. İnsan sağlığı sizin satın alamayacağınız kadar değerlidir. Buna dikkat edilmesi lazım. Biz denetimlerin ve yaptırımların artmasını istiyoruz. Batı’da, gelişmiş ülkelerde insan sağlığına verilen nasılsa biz de onu istiyoruz. Çok şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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