Yediği pide canını aldı 

İHA'nın haberine göre, Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki işitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz, yediği pidenin lokmasının soluk borusuna kaçması neticesinde fenalaştı.

Fenalaşarak sokaktaki aydınlatma direğine çarpan ve yere düşen Yılmaz’ın yardımına bölge esnafı koştu. Özel araçla Hendek Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yılmaz’ın fenalaştığını gören ve ağabeyi ile yardıma koşan Olcay Bilgin, yaşananları anlattı. Bilgin, ‘Heimlich’ manevrası ile şahsa müdahale ettiklerini ve ağzından hamur tarzı parçaların çıktığını söyledi. Yaptıkları müdahalenin ardından şahsın düzelmediğini belirten Bilgin, araç ile hastaneye götürdüklerini aktardı.

"NEFES ALAMADI"

Soluk borusuna pide kaçan şahsı ‘Heimlich’ manevrası ile kurtarmaya çalıştıklarını aktaran Olcay Bilgin, “Biz dükkanda otururken abimle beraber o kişinin buradan geçerken dengesini kaybedip aydınlatma direğine çarptığını gördük. Bir şey olduğunu anlayıp hemen abimle beraber gittik ve nefes alamadığını fark ettik" diye konuştu.

Bilgin "Boğazında bir şey olabilir düşüncesiyle Heimlich manevrasını ilk önce abim yapmaya başladı, ben o arada ambulansı aradım. Daha sonra o yorulunca ben devam ettim. Ama belli bir süre sonra artık şahıs kendini saldı. Çenesi kilitlendi, onu yere yatırıp elimle çenesini açtım birkaç parça hamur tarzında bir şeyler çıkarttık boğazından” dedi.

"HASTANEDE ÖLMÜŞ"

Olcay Bilgin "Daha sonrasında müdahale etmeye çalışırken sağlıkçı olduğunu söyleyen bir abi geldi. O devam etti o da bayağı bir parça çıkartmış. Ama çok fazla olduğu için nefes alamamaya devam etti şahıs o arada ambulansı beklerken daha ağırlaştığını görünce biz hemen apar topar araca bindirdik. Daha sonrasında şahsın kardeşi geldi olay yerine ve abimle birlikte onlar hastaneye götürdüler. Tabii hastanede müdahale etmişler ama kurtulamamış” diye konuştu.