31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yediği pide canını aldı 

Sakarya’nın Hendek ilçesinde soluk borusuna yediği pidenin lokması kaçan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işitme engelli şahsa, ‘Heimlich’ manevrası ile müdahale eden vatandaş o anları anlattı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 14:13
Takip Et

Yediği pide canını aldı 

Yediği pide canını aldı 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki işitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz, yediği pidenin lokmasının soluk borusuna kaçması neticesinde fenalaştı. 

Fenalaşarak sokaktaki aydınlatma direğine çarpan ve yere düşen Yılmaz’ın yardımına bölge esnafı koştu. Özel araçla Hendek Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yılmaz’ın fenalaştığını gören ve ağabeyi ile yardıma koşan Olcay Bilgin, yaşananları anlattı. Bilgin, ‘Heimlich’ manevrası ile şahsa müdahale ettiklerini ve ağzından hamur tarzı parçaların çıktığını söyledi. Yaptıkları müdahalenin ardından şahsın düzelmediğini belirten Bilgin, araç ile hastaneye götürdüklerini aktardı.

"NEFES ALAMADI"

Soluk borusuna pide kaçan şahsı ‘Heimlich’ manevrası ile kurtarmaya çalıştıklarını aktaran Olcay Bilgin, “Biz dükkanda otururken abimle beraber o kişinin buradan geçerken dengesini kaybedip aydınlatma direğine çarptığını gördük. Bir şey olduğunu anlayıp hemen abimle beraber gittik ve nefes alamadığını fark ettik" diye konuştu.

Bilgin "Boğazında bir şey olabilir düşüncesiyle Heimlich manevrasını ilk önce abim yapmaya başladı, ben o arada ambulansı aradım. Daha sonra o yorulunca ben devam ettim. Ama belli bir süre sonra artık şahıs kendini saldı. Çenesi kilitlendi, onu yere yatırıp elimle çenesini açtım birkaç parça hamur tarzında bir şeyler çıkarttık boğazından” dedi.

"HASTANEDE ÖLMÜŞ"

Olcay Bilgin "Daha sonrasında müdahale etmeye çalışırken sağlıkçı olduğunu söyleyen bir abi geldi. O devam etti o da bayağı bir parça çıkartmış. Ama çok fazla olduğu için nefes alamamaya devam etti şahıs o arada ambulansı beklerken daha ağırlaştığını görünce biz hemen apar topar araca bindirdik. Daha sonrasında şahsın kardeşi geldi olay yerine ve abimle birlikte onlar hastaneye götürdüler. Tabii hastanede müdahale etmişler ama kurtulamamış” diye konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
2
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
3
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
4
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
5
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
6
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
7
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Kocaeli'nde 1999'un kahraman köpeğinin heykeli açıldı
﻿Kocaeli'nde 1999'un kahraman köpeğinin heykeli açıldı
﻿Kocaeli'nde 1999'un kahraman köpeğinin heykeli açıldı
﻿Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu
﻿Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu
﻿Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu
﻿Silivri Tapu Müdürlüğü'nde 79 gözaltı
﻿Silivri Tapu Müdürlüğü'nde 79 gözaltı
﻿Silivri Tapu Müdürlüğü'nde 79 gözaltı
﻿Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
﻿Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
﻿Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.