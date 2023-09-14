Yedikçe kilo verdiren besin listesi ortaya çıktı. Bu liste diyetisyenlerde bile yok

Editör: Murat Öztürk

Uzmanların kilo vermek için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bağışıklığı güçlendiren ve hafızayı destekleyen uzmanlar tarafından önerilen yedikçe kilo vermeye ve hafiflemeye yardımcı olan besinler listesi dikkat çekti.

İŞTE O BESİN LİSTESİ…

- Bitki çayları: Stresi azaltabilen, anksiyeteyi hafifletebilen ve depresyonla mücadele edebilen şifa verici bitki çayları aranıyor. Gün içinde düzenli olarak tüketilen bitki çayları, hafızayı güçlendirebilir, sakinlik sağlayabilir ve zihinsel performansı artırabilir. Özellikle nane ve papatya gibi doğal bitki çayları tercih edilebilir.

- Fındık: Beslenme uzmanının dikkat çeken fındık. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan fındık, tokluk hissi sağlayabilir. Ayrıca lif ve sağlıklı yağlar içerir, vücuda besleyici öğeler sunar ve zihinsel sağlığı korumaya yardımcı olabilir, bilişsel işlevleri destekleyebilir.

- Limon suyu: Vücudu toksinlerden arındırmaya ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan limon, şişkinliği azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca alkali yapısı nedeniyle vücut organlarını sakinleştirici bir etki oluşturur.

- Kereviz suyu: C vitamini açısından zengin olan kereviz sapı suyu, düzenli olarak tüketildiğinde kronik ağrıları azaltabilir, yorgunluğu hafifletebilir ve sindirim sorunlarını düzeltebilir. Kerevizde bulunan flavonoidler ve anti-enflamatuar özellikler, bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Kış aylarına hazırlık için tavsiye edildi.

Not: Özellikle de bitki çaylarının çokça tüketilmesi önerilmez. Ayrıca doktor kontrolünde bu besinlerin alınması önerildi.

ZAYIFLAMA NEDİR?

Zayıflama, hastalık, besin eksikliği veya rejimle şişmanlığın yavaş yavaş azalması. Fizyolojik zayıflama, beslenme yetersizliğine veya kıtlıktan dolayı bazı besin maddelerinin yokluğuna, veya harcanan enerjinin yiyeceklerden sağlanan enerjiyi aşmasına bağlıdır.