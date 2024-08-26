Yediler içtiler ormanı çöplüğe çevirdiler! Sizin doğaya hiç mi saygınız yok

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yediler içtiler ormanı çöplüğe çevirdiler! Sizin doğaya hiç mi saygınız yok

Kars'ın gözde doğal alanlarından biri olan Sarıkamış Ormanları, son dönemde piknikçilerin bıraktığı atıklarla adeta çöplüğe dönerken, çevre kirliliği sebebiyle ciddi bir tehdit altına da girdi.

Havaların sıcak olması nedeniyle piknik yapmak isteyen vatandaşlar, Sarıkamış Ormanları'na akın etti. Piknikçiler, ormanın dört bir yanını çöp yığınına dönüştürdü.

Plastik şişeler, yiyecek ambalajları, cam kırıkları ve diğer atıklar, ormanlık alanın çeşitli bölgelerinde birikmiş durumdayken, biriken çöpler, hem estetik açıdan hem de ekosistem açısından ciddi zararlara yol açıyor.

"PİKNİKÇİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER DOĞAYA BÜYÜK ZARAR VERİYOR"

Doğaseverler, ormanın temizliği ve korunması için yetkililere çağrıda bulunarak, "Bu ormanlar bizlerin nefes aldığı alanlar. Piknikçilerin bıraktığı çöpler doğaya büyük zarar veriyor ve ormanın ekosistem dengesini bozuyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİDİYORLAR

Kars Valiliği'nin ormanlık alanlarda piknik ve ateş yakılması yasağına rağmen, Sarıkamış'ta ormanlık alanlara gelen vatandaşlar, burada yasağa aldırış etmeden ateş yakıp, piknik yaptıktan sonra bütün atıklarını piknik yaptığı yerden bırakarak ayrılıyor.

BİRÇOK HAYVANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Sarıkamış ormanların başta boz ayılar olmak üzer çok sayıda yaban hayvanın bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, Sarıkamış Ormanları'nın eski doğal güzelliğine kavuşabilmesi için hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin çevre bilincini artırması ve ormanları koruma konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Bölgede yakılan piknik ateşleri ise orman yangınlarına da davetiye çıkarıyor.

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