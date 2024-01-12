Yeğenini tabancayla yaralayıp intihar etti

Zonguldak Ereğli’de 53 yaşındaki Hüseyin Selam ile 20 yaşındaki yeğeni Ekrem Selam arasında bir tartışma meydana geldi. Hüseyin Selam’a ait ekmek fırınında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, Hüseyin Selam yeğenini tabanca ile göğsünden vurdu. Daha sonra ise tabancayı başına doğrultup intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin Selam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göğsüne 2 mermi isabet eden Ekrem Selam’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu iletildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.