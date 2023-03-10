10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamburg Polisinden açıklama: Yehova Şahitlerine ait kiliseye saldırıda delil yok

Hamburg Polisinden açıklama: Yehova Şahitlerine ait kiliseye saldırıda delil yok

Almanya'nın Hamburg kentindeki kilisede 7 kişiyi öldüren silahlı saldırganın intihar ettiği ve olayın terör saldırısı olduğuna dair delil bulunamadığı bildirildi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:10
Takip Et

Yehova Şahitleri Kilisesindeki saldırda yedi kişi öldü. Polis 'delil yok' açıklaması yaptı

Hamburg Polisinden açıklama: Yehova Şahitlerine ait kiliseye saldırıda delil yok
+
Aa
-

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Almanya'nın Hamburg kentindeki kilisede 7 kişiyi öldüren silahlı saldırıyla ilgili Hamburg Polisinden açıklama. Saldırganın intihar ettiği ve olayın terör saldırısı olduğuna dair delil bulunamadığı bildirildi.

Hamburg'un Grossborstel semtinde bulunan Yehova Şahitleri'ne ait kilisedeki saldırıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında savcılık, polis ve Eyalet İçişleri Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirdi.

Dün akşam saatlerinde aralarında anne karnındaki 7 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı saldırıyı kilisenin eski üyesi 35 yaşındaki Philipp F'nin gerçekleştirdiği belirtildi.

Karnındaki bebeği ölen kadının saldırıdan yaralı kurtulduğu bildirildi.Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, silahlı saldırıyı cinayet serisi olarak nitelendirdi.

Grote, "Bu büyüklükte bir saldırıyı, böyle bir olayı daha önce hiç yaşamamıştık. Bu, şehrimizin yakın tarihinin en kötü suçudur." dedi.

Saldırıyı yarı otomatik silahla gerçekleştirdikten sonra yaşamına son veren Philipp F'nin, Yehova Şahitleri Hamburg Cemaati'nin eski bir üyesi olduğu ve 1,5 yıl önce kendi isteğiyle cemaatten ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

İncelemenin sürdüğü ancak şu ana kadar elde edilen delillerin arasında olayın terör saldırısı olduğunu gösteren bir bulgunun yer almadığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
1
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
2
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
4
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
6
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
7
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
﻿Uzmanı açıkladı. Stres aort damarında yırtılmaları beraberinde getiriyor
﻿Uzmanı açıkladı. Stres aort damarında yırtılmaları beraberinde getiriyor
﻿Uzmanı açıkladı. Stres aort damarında yırtılmaları beraberinde getiriyor
﻿Rüyada çamur görmek ne anlama geliyor? Rüyada çamur görmek neye işaret?
﻿Rüyada çamur görmek ne anlama geliyor? Rüyada çamur görmek neye işaret?
﻿Rüyada çamur görmek ne anlama geliyor? Rüyada çamur görmek neye işaret?
﻿Aydın'da 3 uyuşturucu satıcısı yakalandı  
﻿Aydın'da 3 uyuşturucu satıcısı yakalandı  
﻿Aydın'da 3 uyuşturucu satıcısı yakalandı  
﻿Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
﻿Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
﻿Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.