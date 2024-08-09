Yeliz Yeşilmen'den Çağla Şıkel ve Şevval Sam'a salvolar

Yeliz Yelizmen, modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Şevval Sam'ın 'Bodrum'da sınıf ayrımı yok' sözlerine karşılık Yelizmen, "Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girebilirsiniz" diyerek keskin bir eleştiri yöneltti.

Yelizmen, aynı programda eski meslektaşı Çağla Şıkel'i de hedef aldı.

Şıkel'in sunuculuk yeteneği hakkında olumsuz yorumlar yapan Yelizmen, "Ekranlarda iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar sunucu yapılıyor" diyerek sektördeki değişimi eleştirdi.

Şevval Sam'ın 'Bodrum'da sınıf ayrımı yok' sözlerine tepki gösteren Yelizmen, "Herkesin Bodrum'da lüks tatil yapması gerekmiyor" diyerek kendi deneyimlerine dayanarak düşüncelerini paylaştı.

Yelizmen, eski meslektaşı Çağla Şıkel'le ilgili de ilginç anekdotlar paylaştı.

Şıkel'in sunuculuk kariyerinin başlarında yaşadığı zorlukları anlatan Yelizmen, "Çağla'nın ilk programında sürekli konuşmasını kesiyordum" diyerek dikkat çekti.

Bodrum'daki tatil anlayışından şöhret dünyasındaki rekabete kadar birçok konuya değinen Yelizmen, "Bu ülkede işini iyi yapan insanın değeri ancak öldükten sonra anlaşılıyor" diyerek sektördeki adaletsizliğe dikkat çekti.

Yelizmen, aynı programda Çağla Şıkel'in sunuculuk kariyerini de değerlendirdi.

Şıkel'in popülaritesini kıskançlıkla izlediğini itiraf eden Yelizmen, "Şimdi yaptığı programda sunuculuk yeteneği gerekmiyor" diyerek şu eleştiride bulundu:

"Şu an ekranda olan en güzel isim Çağla Şıkel ama o da sunucu değil. Çağla ile ilk program yapan benim. İlk program yaptığımızda konuşmayı bilmezdi, sürekli keserdik. Bana seyirciler tezahürat yaparken kıskanır, 'Sen bu kadar sevgiyi nasıl kazandın, ben nasıl yapacağım? diye sorardı. Şimdi yaptığı programda sunuculuk yeteneği gerekmiyor"