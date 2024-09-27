Yellen’dan ekonomik mesaj

Kaynak: Haber Merkezi
Yellen’dan ekonomik mesaj

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ekonominin yumuşak iniş yolunda olduğunu, enflasyon hedefine ulaşmanın son adımının konut maliyetlerini düşürmek olduğunu söyledi.

Yellen, ABD Merkez Bankasının (Fed) 10. Hazine Piyasaları Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık kariyerince ABD finansal sisteminin istikrarına odaklandığını söyleyen Yellen, finansal sistemin güçlü temellerini desteklemeye odaklandıklarını belirtti.

Yellen, uygun düzenleme koşullarının inovasyon ve büyüme için motor görevi gören dayanıklı finansal sistemi destekleme bakımından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Güçlü bir hazine piyasasının, doların küresel işlemlerdeki rolünü desteklemeye yardımcı olduğuna dikkat çeken Yellen, bu sebeple, kuvvetli temellere odaklanmanın, Hazine piyasasını güçlendirmek için diğer kurumlar ve özel sektörle kapsamlı çalışmalara yol açtığını belirtti.

YUMUŞAK İNİŞ YOLUNDAYIZ

Yellen enflasyonun yeterince kontrol altına alındığını düşündüğünü söyledi.

Yellen, iş gücü piyasasının, enflasyon ve büyümeye yönelik gördükleri tüm verilerin yumuşak iniş yolunda olduklarını gösterdiğini dile getirdi.

Faiz oranlarının hangi hızda düşürülmesi gerektiği hususunda ise yorum yapmayan Yellen, Fed yetkililerinin geçen haftaki 50 baz puanlık indirimin ardından daha fazla faiz indirimi tahminlediklerini söyledi.

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