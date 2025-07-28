Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 62 yaşındaki bir şahıs yem makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarına yem vermek isteyen Hasan Şahin, ahırda çalışır durumdaki yem makinesine düştü.

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Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hasan Şahin'in vefat haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Hasan Şahin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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