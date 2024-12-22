Yemeden önce bir kez daha düşünün! Bir zararı daha ortaya çıktı

Prof. Dr. Meral Yüksel, fast food türü beslenmenin tehlikeli zararını açıkladı. Prof. Yüksel, yeme alışkanlığının fiziksel ihtiyaç olduğu kadar duygusal yönünün de bulunduğuna dikkati çekti.

ÖĞRENME BOZUKLUKLARINA NEDEN OLUYOR

Fast food ve sağlıksız beslenmenin vücuttaki yağ dokusunu ve kandaki şeker düzeyini artırdığını anlatan Yüksel, yağ dokusundan salgılanan bazı moleküllerin beyinde olumsuz etkilere ve öğrenme bozukluklarına neden olduğunu dile getirdi.

KIZARTMA

Fast food yiyeceklerin insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Yüksel, şu bilgileri paylaştı:

"Bu besinler, vücudumuzdaki yağ dokusunu artırıyor. Yağ dokusu miktarı ne kadar çok artarsa salgılanan leptin (tokluk hormonu) miktarı o oranda artmaktadır. Artan bu leptin miktarı normalde beynimizde doyma dürtüsünün oluşması için gerekli uyarıyı sağlamak zorunda ancak leptin miktarı belli düzeyin üstüne çıktığı zaman doyma merkezinin çalışmadığını görüyoruz. Yani beynimiz doyma sinyalini algılamamaya başlıyor.

Algılamamaya bağlı olarak açlık durumumuz devam ediyor ve tokluk durumuna geçemiyoruz. Bu durumda yemek yeme alışkanlığını sürdürerek daha obez oluyoruz. Bu durumdan beyinsel fonksiyonlar da etkilenebiliyor. Fast food türü beslenme, öğrenme bozuklukları meydana getirmeye başlıyor.

Bunun yanı sıra hafıza sorunları ortaya çıkıyor. Şeker metabolizmasının da bozulmasına bağlı olarak özellikle Alzheimer gibi çeşitli nörolojik hastalıkların ortaya çıkmaya başladığını görebiliyoruz."