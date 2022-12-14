Binlerce çalışanın kullandığı Ticket, Multinet, Sodexo ve SetCard gibi kartların marketlerde kullanımına ilişkin yeni bir karar alındı. 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak yemek kartlarına ilişkin kararda Ticket, Multinet, Sodexo ve SetCard gibi kartların ne olacağı merak ediliyor. Peki, Yemek kartları yasaklandı mı? Ticket, Multinet, Sodexo, SetCard marketlerde geçmeyecek mi?

Yemek kartı için 1 Ocak 2023 itibariyle yeni döneme geçiliyor. Yemek kartlarının marketlerde kullanımının yasaklanıp yasaklanmadığı merak ediliyor. Ticket, Multinet, Sodexo, SetCard marketlerde geçmeyecek mi?

İşverenlerin çalışanların hesabına nakdi olarak ödeme yapması halinde yemek kartı zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Böylece çalışanlar yemek desteğini nakdi olarak hesaplarına alabilecek. İsteyen firmalar yemek kartı uygulamasına da devam edebilecek. Ancak yemek kartı marketlerde kullanılması halinde vergi istisnasından faydalanamayacak. Yeni düzenleme kapsamında yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerekiyor. Yemek kartları artık market alışverişinde kullanılmayacak.