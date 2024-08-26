Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: ANKA
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı

Ana hat trenlerin yemekli vagonlarının 2 yıl süreyle kiralanmasına ilişkin ihale ilanı verildi. TCDD'nin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, ana hat trenlerin yemekli vagonlarının 2 yıl süreyle kiralanmasına ilişkin ihale verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre ihale kapalı zarf yöntemi ile yapılacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 2024/1103766 nolu ihaleye göre ana hat trenlerin yemekli vagonlarının kiralanması ihaleye çıkacak. İhale kapalı zarf usulüyle yapılacak. Tekliflerin ise 6 Eylül 2024 günü saat 14:30'a kadar TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı'na verilmesi gerekiyor.

8 Ana hatta hizmet veren yemekli vagonların muhammen bedelleri ise KDV hariç şu şekilde tespit edildi.

Ankara Ekspresi aylık 25 bin 991 lira, yıllık 599 bin 800 lira.

Güney Ekspresi aylık 37 bin 458 lira yıllık 898 bin 995 lira.

Van Gölü Ekspresi aylık 16 bin 746 lira yıllık 401 bin 917 lira.

Doğu Ekspresi aylık 57 bin 417 lira, yıllık 1 milyon 378 bin 30 lira.

4 Eylül Mavi aylık 9 bin 543 lira, yıllık 229 bin 33lira.

İzmir Mavi aylık 50 bin 397 TL, yıllık 1 milyon 209 bin 535 lira

Konya Mavi aylık 42 bin 292 TL, yıllık 1 milyon 15 bin 14 lira

Pamukkale Ekspresi aylık 18 bin 649 TL, yıllık 447 bin 582 lira

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