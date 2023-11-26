Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı. Kaptanı ve 4. kaptanı Türk

İstihbarat şirketi Ambrey'in yaptığı açıklamaya göre, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tanker, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldı.

GEMİNİN ALIKONULDUĞU TEYİT EDİLDİ

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise geminin alıkonulduğunu teyit etti. Yetkili, kaçırılan "Central Park" adlı geminin İsrailli Zodiac Maritime Şirketine ait olduğunu ve yaklaşık 20 bin ton petrol taşıdığının düşünüldüğünü söyledi.

MÜRETTABATIN İÇİNDE İKİ TÜRK VAR

Şirketten yapılan açıklamada ise tankerin fosforik asit yüklü olduğu belirtildi. Açıklamada, olayın bir korsanlık eylemi olduğu ifade edildi. Kaptanı ve 4. kaptanı Türk olan gemide, çokuluslu 22 personel bulunduğu, önceliğin onların güvenliği olduğu belirtildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, Türk denizciler, kaptan Aydın Hasırcı ve 4. kaptan Okan Yüksel'in görev yaptığı geminin kaçırıldığının değerlendirildiği ve ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlandığı belirtildi.

"KONU BAKANLIK TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır.

Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir.

Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir."

Geçen hafta da Kızıldeniz'de bir kargo gemisi Husiler tarafından kaçırılmıştı.