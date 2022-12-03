Yemen'de hükümet güçleriyle çıkan çatışmada 4 Husi milis öldü

(AA) - Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, hayatını kaybeden 3'ü üst düzey 4 milis için Sana'da cenaze merasimi yapıldığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin, hükümet güçleriyle çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği aktarılırken yer ve zamana ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Yemen ordusuna bağlı Taiz Cephesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in batı kesiminde Husilere ait mevziye saldırı düzenlendiği belirtildi.

Orduya bağlı özel timin, Ed-Dabab'da Husilerin mevzisini bastığı, saldırının ardından birliğe sağ salim döndüğü kaydedilerek, operasyonda Husilerin safında can kayıpları ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.