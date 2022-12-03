4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de hükümet güçleriyle çıkan çatışmada 4 Husi milis öldü

Yemen'de hükümet güçleriyle çıkan çatışmada 4 Husi milis öldü

Yemen'deki Husiler, hükümet güçleriyle çıkan çatışmada 3'ü üst düzey 4 milisin öldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 23:27
Takip Et

Yemen'de hükümet güçleriyle çıkan çatışmada 4 Husi milis öldü

Yemen'de hükümet güçleriyle çıkan çatışmada 4 Husi milis öldü
+
Aa
-

(AA) - Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, hayatını kaybeden 3'ü üst düzey 4 milis için Sana'da cenaze merasimi yapıldığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin, hükümet güçleriyle çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği aktarılırken yer ve zamana ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Yemen ordusuna bağlı Taiz Cephesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in batı kesiminde Husilere ait mevziye saldırı düzenlendiği belirtildi.

Orduya bağlı özel timin, Ed-Dabab'da Husilerin mevzisini bastığı, saldırının ardından birliğe sağ salim döndüğü kaydedilerek, operasyonda Husilerin safında can kayıpları ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
3
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
4
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
5
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
6
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
7
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın
﻿Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın
﻿Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın
﻿İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
﻿İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
﻿İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
﻿Fuhuş şebekesi çökertildi. İşte çetenin şifresi
﻿Fuhuş şebekesi çökertildi. İşte çetenin şifresi
﻿Fuhuş şebekesi çökertildi. İşte çetenin şifresi
﻿Tayland’da yük trenine bombalı saldırı
﻿Tayland’da yük trenine bombalı saldırı
﻿Tayland’da yük trenine bombalı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.