Yemen’den İsrail’e balistik füze

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesini hedef aldığını, ülkenin farklı bölgelerinde saldırı alarmları çaldığını ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin neden olduğu patlama seslerinin birden fazla noktada duyulduğunu açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.

FÜZE İSABETLERİ İNCELENİYOR

Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin ateşlenen önleyici füzelerden kaynaklandığı ve önleyici füzelerin isabetlerinin henüz incelendiği kaydedildi.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı da halkın uyması için verilen güvenlik talimatlarında değişiklik olmadığını duyurdu.

MADDİ HASARA YOL AÇTI

İsrail polis sözcülüğü ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnelin isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını aktardı.

Öte yandan, İsrail'in dünyaya açıklan kapısı Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Lid (Lod) kenti yakınlarında açık araziye düşen füze parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

YARDIM ÇAĞRISI ALDILAR

İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara gitmeye çalışırken çeşitli biçimlerde yaralanan 9 kişiden yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in şehir merkezinde 19 Temmuz'da yerel saatle 03.00'te düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.