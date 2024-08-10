Yemeni ustası kadın baba mesleğini devam ettiriyor

Kaynak: İHA
Yemeni ustası kadın baba mesleğini devam ettiriyor

Kahramanmaraş'ta, 31 yıldır dede ve baba mesleğini sürdüren yemeni ustası Çiğdem Kopar, tarihi kapalı çarşıda yemeni ve çarık imalatı yapmaya devam ediyor.

Mesleğini büyük bir tutkuyla sürdüren Kopar, ailesinden miras kalan bu sanatı yaşatmaya kararlı. Depremden sonra işlerin biraz yavaşladığını belirten Kopar, yine de sipariş almaya devam ettiğini ifade etti.

Kopar, yemeninin ayak sağlığına faydalarının fazla olduğunu ve özellikle yaz aylarında bu geleneksel ayakkabının tercih edildiğini belirtti. Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken ürünlerinin uygun fiyatlarda olduğunu vurgulayan Kopar, "Bu mesleği elimden geldiğince devam ettireceğim" dedi.

Son Haberler
İsrail’e silah ihracına devam kararı Dünya
İsrail’e silah ihracına devam kararı
Son 3 günde onlarca heykel yıkıldı Dünya
Son 3 günde onlarca heykel yıkıldı
169 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Yerel Haberler
169 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İsrail topçuları, Lübnan'ın güneyindeki köyü vurdu Dünya
İsrail topçuları, Lübnan'ın güneyindeki köyü vurdu
Hızlı tren raylarında yangın Gündem
Hızlı tren raylarında yangın
2 bin 530 gram uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi Yerel Haberler
2 bin 530 gram uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi
Kızılcık Şerbeti Antalya'da Kültür Sanat
Kızılcık Şerbeti Antalya'da