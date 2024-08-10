Yemeni ustası kadın baba mesleğini devam ettiriyor

Mesleğini büyük bir tutkuyla sürdüren Kopar, ailesinden miras kalan bu sanatı yaşatmaya kararlı. Depremden sonra işlerin biraz yavaşladığını belirten Kopar, yine de sipariş almaya devam ettiğini ifade etti.

Kopar, yemeninin ayak sağlığına faydalarının fazla olduğunu ve özellikle yaz aylarında bu geleneksel ayakkabının tercih edildiğini belirtti. Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken ürünlerinin uygun fiyatlarda olduğunu vurgulayan Kopar, "Bu mesleği elimden geldiğince devam ettireceğim" dedi.