Yemen'in batısında meydana gelen selde 45 kişi yaşamını yitirdi

Husilere bağlı El-Mesire kanalı, Hudeyde'de yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen selde 30 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Sel felaketinde ayrıca 5 kişinin kaybolduğu, 500'den fazla ailenin evsiz kaldığı ve birçok evin yıkıldığı belirtildi. 7 araç ise su altında kaldı.

AA muhabirine göre, Hudeyde'deki bazı bölgelerde görülen yağış, son 40 yılda yaşanan en yüksek seviyedeki yağış olarak değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de Taiz kentinde birkaç gün önce meydana gelen sel felaketinde 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.