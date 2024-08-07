Yemen'in batısında meydana gelen selde 45 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA
Yemen'in batısında meydana gelen selde 45 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti.

Husilere bağlı El-Mesire kanalı, Hudeyde'de yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen selde 30 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Sel felaketinde ayrıca 5 kişinin kaybolduğu, 500'den fazla ailenin evsiz kaldığı ve birçok evin yıkıldığı belirtildi. 7 araç ise su altında kaldı.

AA muhabirine göre, Hudeyde'deki bazı bölgelerde görülen yağış, son 40 yılda yaşanan en yüksek seviyedeki yağış olarak değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de Taiz kentinde birkaç gün önce meydana gelen sel felaketinde 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son Haberler
Nina Kennedy ülkesine 18. altın madalyayı kazandırdı Spor
Nina Kennedy ülkesine 18. altın madalyayı kazandırdı
Trabzonspor Avrupa'da 152. maçına çıkıyor Spor
Trabzonspor Avrupa'da 152. maçına çıkıyor
Çok satan Türk baharat markasında zararlı madde bulundu. Sakın tüketmeyin Ekonomi
Çok satan Türk baharat markasında zararlı madde bulundu. Sakın tüketmeyin
Gündüz kuşağında son durum Yazarlar
Gündüz kuşağında son durum
Demem şu ki sevgili okur hafızanda her şeyi iyi belle Yazarlar
Demem şu ki sevgili okur hafızanda her şeyi iyi belle
Milletin vekilleri sarayın vekilleri Yazarlar
Milletin vekilleri sarayın vekilleri
İnsanlığın ilk giysisi incir ağacının yaprağı Yazarlar
İnsanlığın ilk giysisi incir ağacının yaprağı