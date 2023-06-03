Yemin edemeyen tek milletvekili Can Atalay'ın son durumu

Gezi Parkı davası davasında 25 Nisan 2022 tarihinde tutuklanan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde Hatay’da TİP listesinden aday gösterildi. Atalay 76 bin oy alarak milletvekili oldu.

Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay Meclis'teki yemin töreninde kürsüye çağrıldı. TİP milletvekili Sera Kadıgil, "Silivri'de esir tutulduğu için şu anda yemin edemiyor" diye karşılık verdi.

Atalay’ın mazbatasını teslim alan avukatları Yargıtay’a tahliyesi için başvurusunda bulundu.

Atalay’ın avukatları Evren İşler ve TİP yetkilileri bu durumun anayasa ihlali olduğunun altını çiziyor. Atalay’ın dün (2 Haziran) Meclis’te yemin etmesi gerekiyordu. Ancak tahliye başvurusu hala Yargıtay’da olduğu için Can Atalay cezaevinde. 28. Dönem’de yemin edemeyen tek milletvekili Can Atalay.

Hukukçulara göre Can Atalay’ın milletvekili seçilmesine rağmen hâlâ cezaevinde tutuluyor olması Anayasa’nın 83’üncü maddesine aykırı.

Çünkü 83’üncü maddede “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis’in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.” deniliyor.

TBMM’YE KAYDINI YAPTIRDILAR

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Av. Bülent Akbay, bugün milletvekili yemin töreninin yapılacak olmasına rağmen hâlâ tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM'ye kaydını yaptırdı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay'dan Milletvekili seçilen ve Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bugün TBMM’de yemin töreni olmasına rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi.

TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM’de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Derhal Can Atalay'a Özgürlük!"

BİR TEPKİ DE CHP’DEN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Anayasa'nın 83’üncü maddesini anımsatan Erkek, “Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın tutukluluğunun sürdürülmesi, keyfiliğin ve hukuksuzluğun açık bir göstergesidir. Anayasa madde 83 uyarınca derhal tahliye edilmeli, o da yemin ederek görevine başlamalıdır” ifadelerini kullandı.