Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Kaynak: AA
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ilk dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 4-13 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenleneceğini açıkladı.

TÜRMOB’un Resmi Gazete’de yayınlanan duyurusuna göre, YMM sınavlarına ilk defa katılacak adayların 1-29 Şubat, tekrar katılacak olanların ise 1-15 Mart tarihleri arasında başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlk defa sınav başvurusu yapacak adayların, 29 Şubat 2024 tarihine kadar sınava giriş için gereken hizmet sürelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. YMM sınavları, 4-13 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı, serbest muhasebeci mali müşavirler odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde ilan edilecektir.

YMM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) sınavına katılmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir:
Kanunun 4. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
Kanunun 9. maddesinde belirtilen özel şartları taşımaları,
Kanunun 45. maddesi ve 48. maddenin ikinci fıkrasının ©, (d), (e) bentlerinde belirtilen durumların bulunmaması,
Kanunun 49. maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekmektedir.
YMM sınavı, İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, Finansal Yönetim, Yönetim Muhasebesi, Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, Revizyon, Vergi Tekniği, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı konularından yapılır.

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