Yeni 200 TL ve 50 TL banknotlar tedavüle girdi. Bir detay dikkat çekti

Kaynak: AA
Yeni 200 TL ve 50 TL banknotlar tedavüle girdi. Bir detay dikkat çekti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni 200 TL ve 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini bildirdi. Banknotlardaki imza farkı detayı dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini duyurdu.

TCMB yaptığı duyuruda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların 5 Nisan itibariyle tedavüle çıkarılacağı ifade etti.

Şu anda tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı belirtildi.

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Söz konusu duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." denildi.

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