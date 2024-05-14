Yeni aldığı silahla 17 Yaşındaki Meleknur’u vuran sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Olay, 1 Ocak tarihinde Fatih'te meydana geldi. Şüpheli Ercan Şahin (32), yeni aldığı silahı gösterdiği sırada "vurayım mı seni" diyerek Meleknur Özgener’i vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, bir polis memurunun hastanede silahla vurulmuş bir genç kadının bulunduğunu ihbar etmesiyle soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

"YENİ ALDIM" DİYEREK SİLAHI GÖSTERDİ

İddianameye göre, Meleknur Özgener hastaneye başından vurulmuş halde getirildi. Arkadaşı Nisanur A., yılbaşı gecesi Meleknur ile buluştuklarını ve mahalleden tanıdıkları Ercan Şahin’in aracına bindiklerini söyledi. Şahin, silahını "yeni aldım" diyerek gösterdi. Ardından, "vurayım mı seni" diye şakalaşarak silahı Meleknur’a doğrulttu ve tetiği çekti. Meleknur’un başından duman çıktığını ve kan aktığını gören Nisanur, Ercan Şahin’in Meleknur’un eline silahı verip bir el havaya ateş ettirdiğini belirtti.

SİLAHIN DOLU OLDUĞUNU BİLMESİ GEREKTİĞİ VURGULANDI

Şüpheli Ercan Şahin’in Meleknur Özgener’i hastanenin kapısına bırakarak kaçtığı tespit edildi. Şahin, olaydan bir hafta sonra teslim oldu ve ifadesinde suçu kabul etmedi. Ancak tanık beyanlarına göre, Şahin’in silahı Meleknur’a doğrultarak tetiği çektiği ve silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Savcılık, Ercan Şahin’in "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianamede, Şahin’in olay günü yılbaşı kutlaması için pasta almaya çıktığını ve Meleknur’un silahı almak için hamle yaptığını, bu sırada kazayla silahın patladığını söylediği ifadelerine de yer verildi.