Yeni anayasa çalışmaları resmen başladı. İlk görüşme yarın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, yeni anayasa çağrısında bulunmak üzere partileri ziyaret edecek. İlk ziyaret yarın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yapılacak.

Kurtulmuş, 3 Ekim 2023 Salı günü saat 13.00'te Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında ziyaret edecek.

Kurtulmuş'un bu ziyaretin ardından, diğer siyasi parti gruplarını da ziyaret ederek yeni anayasa ve içtüzük ile ilgili değişiklik çağrısı yapması, süreçle ilgili fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

ERDOĞAN TBMM AÇILIŞINDA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa konusunu gündeme getirmişti.

Konuşmasında Erdoğan, "Türkiye’yi 12 Eylül’de darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur.” diyen Erdoğan, “41 yıllık tarihinde uğradığı irili ufaklı 20’den fazla değişiklikle adeta yamalı bohçaya dönen bu anayasanın, 2023 Türkiye’sini taşıyamadığı açıktır" ifadelerini kullanmıştı.