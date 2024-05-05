Yeni anayasa ‘Erdoğan'ın bir daha seçilmesi için mi yapılıyor’ sorusuna cevap verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa girişimleri hakkında konuştu ve konu hakkında yapılan yorumları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilebilmesi için yeni Anayasa’nın gündeme geldiğine ilişkin yorumlar hakkında da açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Bu, külliyen bir hezeyandır” ifadesini kaydetti ve “Partilerin hemen tamamının yeni bir anayasadan bahsettiği ortamda, en geniş katılımla ve önerilerle yeni anayasa iradesi ortaya konulursa zaten bu konu siyasetin gündemi olur.” söyleminde bulundu.

Kurtulmuş, yeni Anayasa hazırlama sürecinin en büyük tehlikesi olarak süreci dışarıdan zehirlemek isteyen unsurları gösterirken, “Onun için de siyaset iyi niyetle el sıkışırsa süreçleri dışarıdan zehirlemek isteyenlere fırsat kalmaz. Anayasa konusunda her türlü fikri tartışırız, otururuz konuşuruz ama tartışmayacağımız tek konu şu anda TBMM'nin anayasa yapma gücü ve yetkisine sahip olmadığıdır." ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle hiç kimseyi kastetmediğini ifade eden Kurtulmuş, “Kimseyi kast etmiyorum ama 'Kim böyle davranıyorsa...' diyorum. Siyaset içi, siyaset dışı unsurlar olabilir. Meclis Başkanı olarak ben çok dikkat ediyorum. Siyasi partilerin de buna büyük bir hassasiyet göstermesi lazım.” ifadelerini kaydetti.

Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa ile ilgili siyasi parti ziyaretlerine Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ile görüşerek başlamış ve DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile devam etmişti. Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin sonrasında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Anayasa’nın içeriğine ilişkin konuşmadıklarını, usul konuştuklarını ve görüşmenin verimli geçtiğini belirtmişti.

DEM Parti, bugüne dek Türkiye için yeni bir Anayasa’nın ihtiyaç olduğu fikrine katıldıklarını savunmuş fakat Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yeni Anayasa tartışmalarının iktidara "Yenikapı gibi can simidi olmasına" izin vermeyeceklerini kaydetmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Mevcut sistemin parlamenter demokrasi ile yer değiştirmesi özeleştirisi ile gelinirse meseleye başka bakarız. Tek adamlığı kökleştirilecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz" ifadelerini kaydetmişti.

Yeni Anayasa girişimlerine ilişkin olarak siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerde, çalışmalara önyargısız olarak destek vereceklerini gördüğünü ileten Kurtulmuş, “Doğru zemin ve doğru yöntem belirlemeliyiz. Doğru zemin, TBMM'dir. Bütün yetki ve sorumluluk TBMM'nindir. Doğru yöntem de partilerin büyük çoğunluğunun uzlaştığı yöntem olacaktır.” açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, görüş isteyecekleri partilere samimiyet çağrısında bulunurken, “Samimi olan insan en aykırı fikri dahi söylese, problem yoktur. Ama masayı dağıtmak için 'ben konuşmayacağım, görüşmeyeceğim' diyen adama hangi imkanı sunarsanız sunun, görüşünü almanız mümkün değildir.” dedi.

TBMM Başkanı, mevcut Anayasa’ya göre, TBMM’de verilen destek 400'ü geçerse referanduma gidilmesine gerek duyulmayacağını ifade etti.