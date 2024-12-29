Yeni anayasada robotlara karşı sosyal güvence yasası geliyor

Tokat - Kenan Kayhan / Yeniçağ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘’Türkiye’nin Yeni Dünya Üzerindeki Yeri ve Türkiye Yüzyılı’’ konulu konferansta konuşan Anayasa Komisyon Başkanı Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Yeni Anayasada Robotlara karşı çalışanlara sosyal güvence yasası getirileceğini ifade etti.

Beyazıt konuşmasında, ‘’Anayasada sosyal haklarla ilgili bazı düzelmelerin yapılmasında fayda var. Biz sosyal haklarla ilgi düzenlemeleri yapmazsak yakın gelecekte üç beş seneye kadar çok fazla zamanda değil Robotlar fabrikalarda çalışmaya başlayacak. Bu noktada Fabrika da Üç bin kişi çalışıyor ise bu Üç bin kişiyi kapının önüne koyacaklar. Patronlar robotla bunu işlerini götürecek. Daha ucuz.,Yirmi dört saat çalışabilir, Sendika derdi yok., Yemek istemiyor, içmek istemiyor, Sadece programlamış şekilde işini yapıyor. Biz bu yeni anayasada patronlara diyeceğiz ki robotlardan istifade edilebilir ama belli sayıda insan emeği, canlı insan gücü buralarda muhafaza edilecek diyeceğiz.

Asgari gelir ondan sonra buralarda yine yeni istihdam politikalarını buralarda değerlendirmiş olacağız. Bu sosyal hakları yaparken de daha geniş bir düzenlemeyle bunlar inşallah hayatımıza geçireceğiz. Demokratik meşruiyet çok fazla önemli. milletten doğrudan veya dolaylı meşruiyetini almayan hiçbir iradeyi kabul etmediğimizi etmeyeceğimizi anayasaya toplu sözleşme olarak koyacağız’’ dedi.

"YENİ ANAYASA DA HAKİMLERE COĞRAFİ TEMİNAT VERECEĞİZ"

Hakimlere coğrafi teminat, bunları düzenleyen olaylar vereceğiz. İlk mahkeme veren karar o da millet adına veriyor. Kendi arasında karışmazlığı oluşturacağız. İlk mahkemenin verdiği kararı yüksek mahkeme bozabilir veya onaylayabilir. Onun yerine geçip karar verme olayını ortadan kaldıran bir değerlendirme içerisinde bütün bunları yerine getirmenin gayret içerisinde olacağız. Bir de değerli dostlar bütün bunları yaparken yeni anayasada devletin temel organlarıyla ilgili kamu yönetiminde şu ilkelerin olmasını sağlayacağız. Kamu yönetimine ilişkin olarak Adalet, İstişare, Hesap verebilirlik ve emanet gibi kendimize ait değerleri de bu yeni anayasada temel ilke olarak olması yönünde bir düzenleme yapmış olacağız.

"ANAYASA MUTLARA REFERANDUMA GİDECEK"

Burada özellikle bilinmesi Bunları yaparken hak ve özgürlüklerden asla taviz verilmeyecek. Milletin meclisinde 400'den fazla milletvekilleri geçse bile biliyorsunuz 360'la geçtiği zaman referanduma geliyor. 400'le kabul edildiği zaman Cumhurbaşkanımız isterse referanduma götürebiliyor, istemezse direkt onayladığı zaman yürürlüğe giriyor. Ama 400 milletvekilinin onayı ile geçmiş olsa bile biz milletin iradesiyle geçen bir anayasayı değerlendirmiş olacağız.

"DOĞAL KAYNAKLARI KORUYAN BİR ANAYASA OLACAK"

Yeni anayasada sivil inisiyatifine çok önem vereceğiz. Bunu yaparken de doğanın çevrenin iklimin denizlerin, kıyıların, ormanların, su kaynaklarının, doğal kaynakların, yeraltı zenginliklerin korunmasını sağlayan ve bunları kamu yönetim ilkesine göre yapan bir anayasayı hedefliyoruz. doğal afetlere karşı da gerek yapılanma, gerek istihdam, gerek bina yapımı, gerek oralarda barınma bunlarla ilgili yeni haklar ve yeni düzenlemeler gelmiş olacak. Milletin iradesinin tecelligahı gazi meclisimize düşen görev inşallah bu anayasa çalışmalarını önümüzdeki zaman içerisinde değerlendirecek diye ben düşünüyorum.

"ANAYASADA EGEMENLİK KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MİLLETİN OLACAK"

Anayasayı değerlendirirken anayasayı yaparken bütün hedefimiz katılımı daha fazla sağlayan ve olayları daha iyi değerlendiren bir anayasayı noktasında yapma irademizi pekiştiriyoruz, bununla ilgili noktada çalışmalarımız da devam edecek. kısaca birey odaklı yani vatandaş odaklı. Türkiye'nin medeniyet değerlerine halkımızın güçlü ve güven dolu gelecek inşa etme arzusuna uygun sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü bir anayasayı inşallah biz bu dönem içerisinde yerine getireceğiz. Bunu yaparken de egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunu ifade edeceğiz.