Yeni araştırma D vitamini takviyesinde yeni keşiflere yol açtı

Yeni yapılan bir meta-analiz, günde ortalama 3,320 IU (Uluslararası Birim) D vitamini takviyesi almanın, kan basıncı, toplam kolesterol, hemoglobin A1C (tip 2 diyabetin bir göstergesi) ve açlık kan insülini ile glukoz düzeylerinde azalma ile ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Bu çalışma, dünya genelinden 99 rastgele kontrollü deneyi inceleyerek D vitamininin kardiyometabolik sağlık üzerindeki faydalarını değerlendirdi. Araştırma, D vitaminine dair önceki çalışmaların bazılarındaki tutarsızlıkları açıklamaya çalışmakta.

META-ANALİZİN BULGULARI

Çin ve ABD'den araştırmacılar, 26 Mart 2024 tarihine kadar yayınlanan 99 rastgele kontrollü deneyi inceledi. Toplamda 17,656 katılımcı içeren bu deneyler, farklı popülasyonlar ve coğrafyalarda gerçekleştirildi. Araştırmanın önemli bir parçası, farklı çalışmalar arasındaki çelişkileri açıklamak için bu denemelerin özelliklerinin kataloglanmasıydı. Bu farklılıklar anlaşıldıktan sonra, yazarlar verileri daha dengeli bir şekilde yeniden analiz edebildiler. Sonuç olarak, D vitamini takviyesinin en büyük faydayı, Batılı olmayan bireyler, düşük D vitamini seviyelerine sahip kişiler, BMI’si 30'un altında olanlar ve 50 yaş ve üstündeki bireylerde sağladığı gözlemlendi.

ÖNCEKİ BULGULARIN TUTARSIZLIĞI

Brown Üniversitesi'nden epidemiyoloji, cerrahi ve tıp profesörü Simin Liu, önceki çalışmalardaki tutarsız sonuçların nedenlerini açıkladı. Liu, "Erken çalışmalardaki heterojenliğin birkaç ana kaynağı arasında etnik kültürel geçmiş, yaş, vücut ağırlığı ve katılımcıların başlangıçta dolaşımdaki 25[OH]D seviyeleri yer alıyor" dedi. D vitamini seviyesinin düşük olmasının kardiyovasküler riskle ilişkili olduğunu belirten Jayne Morgan, D vitamini takviyesinin etkileri hakkında kesin bir neden-sonuç ilişkisi olmadığını ifade etti. Morgan, "Veriler burada eğilim gösteriyor, ancak kardiyovasküler son noktalarla ilgili henüz kesin bir bilgi yok" diye ekledi. Ayrıca, D vitamininin kemik sağlığı, kas fonksiyonu ve iltihaplanmanın azaltılması gibi diğer yararları da bulunduğuna dikkat çekti.

D VİTAMİNİ TAKVİYESİNİN ÖNEMİNE DAİR SONUÇLAR

D vitamini takviyelerinin, düşük D vitamini seviyelerine sahip bireyler üzerinde daha büyük faydalar sağladığı gözlemlenmiştir. Liu, "Batılı olmayan bireylerin dolaşımdaki D vitamini seviyeleri genellikle daha düşüktür, bu da takviyeden yararlanma olasılıklarını artırır" dedi. 50 yaş ve üzeri bireylerde ise serum D vitamini seviyeleri genellikle azalır, bu da D vitamini takviyesinin bu gruptaki olumlu etkilerini artırabilir. Morgan, "Düşük D vitamini seviyelerine sahip olanların, seviyelerini artırmanın daha fazla etki yarattığını gösteriyor" diyerek takviyelerin potansiyel faydalarının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.