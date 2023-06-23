Yeni asgari ücret hesaplara yatmadan üç günde eridi

Asgari ücretliye 11 bin 402 liralık yeni rakam, hesaplara yatmadan 37 dolar yani bugünkü kurla 945 lira kayıp yaşadı. Doların üç günlük rallisi sonucunda asgari ücretlinin cebine para girmeden pul oldu gitti.

Seçimlerden önce 500 dolar olarak hedeflenen asgari ücret, açıklanmasının ardından geçen üçüncü günde 37 dolar eridi.

Merkez Bankası’nın faiz kararının öncesine denk getirilerek açıklanan yeni asgari ücret, faiz kararının ardından erimeye devam ediyor. Açıklandığı Salı günü 482 dolara karşılık gelen 11 bin 402 TL’lik yeni asgari ücret, bugün saat 14.10'daki 25.59 TL'lik kur ile 445 dolar dolayına gerilemiş durumda.

Seçimlerden önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti 500 dolar civarına çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

Seçimlerin ardından geçen günlerde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından Salı günü yeni asgari ücret, 11 bin 402 TL olarak açıklanmıştı.

Açıklandığı gün 482 dolara karşılık gelen yeni asgari ücret, daha hesaplara yatmadan büyük bir erime ile karşı karşıya. İşte o erimenin karşılığı üç günde 37 dolar, bugünkü kurla 945 lira olarak kayıtlara geçti.