Yeni atanan kadın başsavcının ilk icraatı! Talimatı verdi ekipler seferber oldu

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı. O görüntüler ve kayıtlar kurulan özel ekip tarafından incelenip Doku'ya ait iz aranıyor. Diyarbakır'daki evinde kızını bekleyen anne Bedriye Doku da, "Ben kızımın kemiklerini istiyorum, bir mezarı olsun. Ben o mezara artık sarılıp ağlayayım" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Gülistan Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal A., sorgunun başında avukat talep etmezken, sorgunun devamında avukatla görüşmek istediğin, belirtti. Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Cansu'nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri PTS kayıtları toplandı. Adli tatil olmasına rağmen o görüntüler ve kayıtlar kurulan özel ekip tarafından incelenip Doku'ya ait iz aranıyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsal Çayırdere Mahallesi'nde yaşayan Doku ailenin bekleyişi devam ediyor. Aile bireyleri evinin salonunda bulunan Gülistan'ın fotoğraflarına, çalışma masasına, defterine ve kitaplarına bakarak gelecek haberi bekliyor. Anne Bedriye Doku, adalete güvendiğini belirterek, "Benim kızım bu masada ders çalıştı, üniversite kazandı. O kadar mutluydu, o kadar çocukları seviyordu. Dedi, "Ben okuyacağım çocuklara faydam olsun'. Ya benim kızım 21 yaşında bir öğrenci. Bunun başına ne getirdiler? Ben adalete güveniyorum. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Adalet Bakanı'ndan, Sayın İçişleri Bakanı'ndan rica ediyorum. Ben bir anneyim. Benim kızımı bulun. Beş yıl bitti altıncı yıla giriyor. Gece gündüz ağlıyorum. Herkesin çocuğu var. Çocuğunuzu bir gün görmeseniz ne yaparsınız? Kim bu konuyla ilgili ne biliyorsa kim bu işe karıştıysa lütfen savcılığa gitsin, bilgi versin. Eğer korkuyorsa da mektup yazıp kapıya atsınlar. Biz şikayetçi olmayacağız kendisinden. Ben kızımın kemiklerini istiyorum, bir mezarı olsun. Ben o mezara artık sarılıp ağlayayım. Ben biliyorum hala içinde vicdanı olan insanlar var. Adalete güveniyorum başsavcıya güveniyorum. 3 başsavcı değişti, 3 vali değişti. Eski Vali Tuncay Sonel diyordu "Kızınız intihar etti bulacağım." Sen niye öyle diyordun kanıtı mı vardı? Dalgıçlar da bana diyordu "Teyze senin kızın bu suda yok." Kamera dolu her yer niye o gün bozuldu" dedi.