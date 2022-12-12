12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi

ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi

CNCBC televizyonu ile All-America Economic Research şirketi, ABD genelinde 2024 seçimlerine ilişkin anket yaptı. Ankete göre, ABD halkının yüzde 70'i Biden'ın 2024'te yeniden aday olmasını istemedi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 05:47
Takip Et

Yeni başkanın seçileceği 2024 seçimleri için Amerika genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı

ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
+
Aa
-

Demokrat Parti seçmeninin yüzde 57'si Demokrat lider Biden'ın ikinci dönem aday olmaması gerektiğini ifade ederken, bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 86, kendini bağımsız olarak nitelendiren seçmenler arasında ise yüzde 66 oldu.

Biden'ın başkan olarak görevini iyi yaptığını düşünenlerin oranı ekim ayında yüzde 46 iken kasım ayında yüzde 41'e düştü, Biden'ın politikalarını onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 50'den yüzde 54'e çıktı.

Biden'ın ekonomi politikalarını onayladığını ifade edenlerin oranının yüzde 38'de kaldığı ankette, katılımcıların sadece yüzde 14'ü ekonominin çok iyi olduğunu ifade etti.

SAĞLIK DURUMUNU GEREKÇE GÖSTERDİLER

Katılımcıların büyük çoğunluğunun yaşını ve sağlık durumunu gerekçe göstererek Biden'ın aday olmasını istemediği görülen ankette, katılımcıların yüzde 61'inin geçen ay 2024 için adaylığını ilan eden eski Başkan Donald Trump'ın da bir dönem daha başkanlık yapmasını istemediği ortaya çıktı.

Ankette, Cumhuriyetçilerin yüzde 37'si, bağımsızların yüzde 61'i, Demokratların da yüzde 88'i dahil katılımcıların yüzde 61'i Trump'ın ikinci dönem için aday olmasını istemediğini belirtti. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
1
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
2
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
3
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
4
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
5
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
﻿15 yaşındaki kız çocuğunu evlendireceklerdi
6
﻿15 yaşındaki kız çocuğunu evlendireceklerdi
﻿15 yaşındaki kız çocuğunu evlendireceklerdi
﻿Zelenskiy Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede ele alınanları açıkladı
7
﻿Zelenskiy Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede ele alınanları açıkladı
﻿Zelenskiy Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede ele alınanları açıkladı
﻿Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı
﻿Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı
﻿Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı
﻿Kumluca sele teslim oldu
﻿Kumluca sele teslim oldu
﻿Kumluca sele teslim oldu
﻿Dev katamaran işletmelere çarptı
﻿Dev katamaran işletmelere çarptı
﻿Dev katamaran işletmelere çarptı
﻿Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
﻿Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
﻿Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.