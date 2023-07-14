Yeni Bihter ve Behlül’den ilk kare geldi. Yeni Aşk-ı Memnu’nun yayın tarihi belli oldu

Aşk-ı Memnu dizisinde filme uyarlaması olan Bihter filminin yeni Behlül'ü Boran Kuzum ve yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi. Meraklanan beklenen film, yıl sonunda Prime Video'da yayınlanacak.

Yeni Bihter ve Behlül’den ilk kare geldi. Yeni Aşk-ı Memnu’nun yayın tarihi belli oldu

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce'nin başrolü oynadığı Bihter filmi yıl sonunda Amazon Prime'da izleyiciyle buluşacak.

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FİLMDEN İLK KARE

Ocak ayında çekimlere başlanan filmin Netflix'te yayınlanacağı konuşuluyordu ancak platform kararından vazgeçmişti. Yapım şirketi Taff Pictures, Netflix'in ardından Amazon Prime ile anlaşma sağladı.

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Filmle resmi anlaşma yapılan Amazon Prime'ın Instagram hesabından yeni Bihter ( Farah Zeynep Abdullah ) ve Behlül'den (Boran Kuzum) ilk kareyi paylaşarak "Harika bir haberimiz var! Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi'nin olduğu Bihter filmi yıl sonunda sadece Prime Video'da yayına girecek… Bu haberle birlikte yeni yerli yapımların da platformumuza ekleneceğini duyurmuş olalım. Bizi takipte kalmanın en iyi zamanı" denildi.

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