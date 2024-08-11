Yeni bir deniz timsahı türü keşfedildi

Paleontologlara göre yeni keşfedilen tür 140 ila 132 milyon yıl önce Erken Kretase döneminde Almanya'nın sığ denizlerinde yaşıyordu.

Bilim insanlarının enalioetes schroederi adını verdikleri antik sürüngen, metriorhynchidae familyasına aitti .

Bielefeld Doğa Müzesi'nden Dr. Sven Sachs ve meslektaşları, "Metriorhynchidlerin pürüzsüz, pulsuz bir derisi, yüzgeçleri ve kuyruk yüzgeci vardır. Hızlı hareket eden mürekkep balıkları ve balıklar gibi çeşitli avlarla besleniyorlardı. Beri yandan bazı metriorhynchid türlerinin büyük, tırtıklı dişleri vardı; bu da diğer deniz sürüngenleriyle beslendiklerini gösteriyor" açıklamasında bulundular.

Enalioetes schroederi'nin mükemmel şekilde korunmuş bir kafatası, yüz yıldan fazla bir süre önce Alman mimar D. Hapke tarafından Hannover yakınlarındaki Sachsenhagen'deki bir taş ocağında keşfedildikten sonra paleontologlar tarafından yapılan incelemelerle gün yüzüne çıktı.