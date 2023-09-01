Yeni bir parti daha kuruluyor. İşte partinin başındaki sürpriz isim

İsmail Saymaz, yerel seçimlerden önce eski MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun milliyetçi parti kurmaya hazırlandığını iddia etti.

Yeni bir parti daha kuruluyor. İşte partinin başındaki sürpriz isim

Yerel seçimlere aylar kala partiler çalışmalarına devam ediyor. Eski MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Gazeteci İsmail Saymaz kulislerde konuşulan yeni kurulacak partilerle ilgili canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

YUSUF HALAÇOĞLU PARTİ KURUYOR

“Milliyetçi cenahta yine hareketler var. Henüz daha onlar bilinmiyor. Yusuf Halaçoğlu ve arkadaşları parti kurma hazırlığındalar yani yeni bir milliyetçi parti daha doğuyor. Ayrıca henüz ona parti diyemeyiz ama bir hareket daha var. Veryansın çevresi diye bilinen başında Nihat Genç’in olduğu Erdem Atay’ın da olduğu ve çok sayıda bilim adamı, işadamı, öğrenciler, hukukçular, mimarlar ve turizmcilerin de destek verdiği belirtilen ‘Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi’ diye bir hareket başlattılar. Hangi vadede bilmiyorum ama partiye de evirilebilir. Onlar da başka bir milliyetçi ve cumhuriyetçi bir seçenek olarak konumlanıyorlar.

Yusuf Halaçoğlu’nun ki kendisi MHP’den ayrıldı, İYİ Parti’den ayrıldı, Zafer Partisi’nin de kuruluş sürecinde yer aldı diye biliyorum. Şimdi o bu üç partiden ayrılıp kendi partisini kuruyor. Yani siyaset biraz karışacak.”

resized-1b53e-6f2a035cekrangc3b6rc3bcntc3bcsc3bc20220817235945.jpg

SEÇİMDE OĞAN'I DESTEKLEDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLMUŞTU

Öte yandan eski Türk Tarih Kurumu Başkanı olan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararına sitem dolu sözlerle tepki göstermişti.

Halaçoğlu, "Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum. Halbuki bugüne kadar en azından milliyetçiliğinde samimi olduğu kanaatim vardı" demişti.

d9v8wu-wkaawhyc-3o10.jpg

İlgili Haberler
Babacan’a zehir zemberek sözlerle istifa etti. DEVA Partisi kurucularındandı
Özlem Gürses’ten Zafer Partisi ve Memleket Partisi hakkında ilginç iddia
Yeniden Refah'ın ardından Büyük Birlik Partisi de yerel seçim kararını açıkladı
İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracak
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Kandil ve Asos'a hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz Güncel
Kandil ve Asos'a hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz
Migros dev firmanın mağazalarını devralıyor. 26 şubesi vardı Ekonomi
Migros dev firmanın mağazalarını devralıyor. 26 şubesi vardı
Çin Japonya’dan gelen deniz ürünlerini yasakladı Dünya
Çin Japonya’dan gelen deniz ürünlerini yasakladı
21 yaşında 52 milyon Euro'ya imza attı Spor
21 yaşında 52 milyon Euro'ya imza attı
Akrabasını vurup polisten kaçarken intihar etti: 2 ölü Güncel
Akrabasını vurup polisten kaçarken intihar etti: 2 ölü
Mehmet Aslantuğ'dan 'yeni aşk' açıklaması Magazin
Mehmet Aslantuğ'dan 'yeni aşk' açıklaması
Eve yemek siparişi verir gibi uyuşturucu siparişi veriyorlar. Gençleri zehirlemek için sosyal medyayı kullanıyorlar Güncel
Eve yemek siparişi verir gibi uyuşturucu siparişi veriyorlar. Gençleri zehirlemek için sosyal medyayı kullanıyorlar