Yeni bir Seçil Erzan vakası. Ünlü borsacı detayı

Düzenleme: Kaynak: Finanshub
Yeni bir Seçil Erzan vakası. Ünlü borsacı detayı

Bir değil, iki değil ve üçüncüsü de geldi. Denizbank’ta yeni bir Seçil Erzan vakasının İzmir'de yaşandığı iddia ediliyor. İşte bu vakada ünlü bir borsa oyuncusunun da adının geçtiği öne sürülüyor.

Ziraat Bankası eski müdürlerinden deneyimli finansı Pro.Dr. Şenol Babuşçu paylaştı. Denizbank İzmir şubesinde bir yeni Seçil Erzan vakasının yaşandığı iddia edildi.

Denizli'deki bankanın şubesinin şubesinde yaşanan hatanın ardından bir vaka da İzmir'de patladı. İddiaya göre, bankanın İzmir şubelerinden birinin müdürü olan H.Ö'nün Borsa İstanbul'un ünlü oyuncularından birisi olduğu belirtilen C.O adına fon kurarak, kentin ünlü bir spor kulübünün yöneticileri ve üyeleri olmak üzere fona para topladığı için soruşturma başlatıldı.

Denizbank’ın İzmir şubelerinden birinde üçüncü Seçil Erzan vakası yaşandı. İddia, 100 milyon lira para toplandığı yönünde. Soruşturmaya MASAK da dahil oldu. Hem idari hem de adli sürecin başlatıldığı belirtiliyor. Bu sürecin başlatılmasının ardından Şube Müdürü H.Ö.’nün intihar girişiminde bulunduğu iddialar arasında. Hatta banka müdürünün hastanede kontrol atında tutulduğu öne sürülüyor.

SEÇİL ERZAN OLAYI NEDİR?

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim adına hayali fon kurarak, yüksek getiri vaadiyle futbolcu ve iş insanlarını dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Davada kamuoyunun yakından tanıdığı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Semih Kaya gibi isimler yer aldı. Seçil Erzan açılan davada tutuklu olarak yargılanıyor.

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