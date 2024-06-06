Yeni bir virüs geliyor! DSÖ ilk ölümü doğruladı

Kaynak: AA
Yeni bir virüs geliyor! DSÖ ilk ölümü doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün son dakika bildirisine göre, A(H5N2) tipi kuş gribinin neden olduğu ilk insan vefatı Meksika'da kaydedildi. Koronavirüs pandemisinin hala sıcak bir konu olduğu bir dönemde bu olay, endişeleri artırdı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aktardığına göre, Meksika'daki sağlık yetkilileri, insanlarda A(H5N2) virüsü bulaştığını ve ölümle sonuçlanan bir vaka olduğunu DSÖ'ye bildirdi. Vakanın, Meksika'nın bir eyaletinde yaşayan bir kişide saptandığı ve bu durumun, laboratuvar onayıyla insanlarda A(H5N2) tespit edilen ilk vaka olduğu ifade edildi. Bu gelişme, virüsün insanlar üzerindeki etkileri konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülmekte ve sağlık otoriteleri tarafından yakından izleniyor.

Meksika'da endişe verici bir gelişme olarak kaydedilen yeni bir rapora göre, bir insan üzerinde ilk defa A(H5N2) virüsü tespit edildi. Yetkililer, bulaş yollarını ve virüsün insanlara nasıl geçtiğini henüz belirleyemedi. Ancak, bu virüsün Meksika'daki kümes hayvanları arasında daha önce saptandığı ve bu durumun insanlara bulaşması potansiyel bir risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

kmfiudt2e0c.jpg

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı son açıklamaya göre, A(H5N2) olarak tanımlanan yeni bir virüs türü, insanlarda enfeksiyona yol açmış durumda. Ancak, DSÖ'nün mevcut verilere dayanarak yaptığı değerlendirmede, bu virüsün genel popülasyona karşı oluşturduğu risk seviyesi 'düşük' olarak belirlendi. Uluslararası Sağlık Tüzüğü çerçevesinde, A(H5N2) virüsünün halk sağlığına etkilerinin potansiyel olarak yüksek olduğu ifade edilirken, şu an için herhangi bir alarm durumu bulunmadığı bildirildi.

İlgili Haberler
Kurban satış ve kesim yerleri belli oldu! 5 Noktada ücretsiz olacak
Türk genci Yunan restoranında İzmir Marşı söyledi. Cesareti sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Ünlü ekonomist "döviz kurunu yükseltebilir" diyerek açıkladı: Bakan Şimşek'in planını sızdırdı
Lüks moda markası Beymen'den flaş hamle. Yeni bir sektöre giriyor
Milli Emlak'tan 20 bin liraya tapu fırsatı! Elini çabuk tutan arsa sahibi olacak
Sivil Havacılık Kanunu TBMM'den geçti: Artık sera gazı emisyon bedeli alınacak
AKP'li üye açık açık sordu. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı hangi akrabasını işe aldığını ağzı ile söyledi
Çeyrek altından 10 kat daha değerli. Altını bu şekilde biriktiren yaşadı
Son Haberler
Faciadan dönüldü: Ahşap baraka alev alev yandı Yerel Haberler
Faciadan dönüldü: Ahşap baraka alev alev yandı
Fatih’te istinat duvarı çöktü! Bölgede acil önlem alındı Yerel Haberler
Fatih’te istinat duvarı çöktü! Bölgede acil önlem alındı
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim Yerel Haberler
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim
Kurban satış ve kesim yerleri belli oldu! 5 Noktada ücretsiz olacak Gündem
Kurban satış ve kesim yerleri belli oldu! 5 Noktada ücretsiz olacak
Akdeniz Üniversitesi 72 sözleşmeli personel alımı yapacak Gündem
Akdeniz Üniversitesi 72 sözleşmeli personel alımı yapacak
Türk genci Yunan restoranında İzmir Marşı söyledi. Cesareti sosyal medyayı ayağa kaldırdı Gündem
Türk genci Yunan restoranında İzmir Marşı söyledi. Cesareti sosyal medyayı ayağa kaldırdı