Yeni bir virüs geliyor! DSÖ ilk ölümü doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aktardığına göre, Meksika'daki sağlık yetkilileri, insanlarda A(H5N2) virüsü bulaştığını ve ölümle sonuçlanan bir vaka olduğunu DSÖ'ye bildirdi. Vakanın, Meksika'nın bir eyaletinde yaşayan bir kişide saptandığı ve bu durumun, laboratuvar onayıyla insanlarda A(H5N2) tespit edilen ilk vaka olduğu ifade edildi. Bu gelişme, virüsün insanlar üzerindeki etkileri konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülmekte ve sağlık otoriteleri tarafından yakından izleniyor.

Meksika'da endişe verici bir gelişme olarak kaydedilen yeni bir rapora göre, bir insan üzerinde ilk defa A(H5N2) virüsü tespit edildi. Yetkililer, bulaş yollarını ve virüsün insanlara nasıl geçtiğini henüz belirleyemedi. Ancak, bu virüsün Meksika'daki kümes hayvanları arasında daha önce saptandığı ve bu durumun insanlara bulaşması potansiyel bir risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı son açıklamaya göre, A(H5N2) olarak tanımlanan yeni bir virüs türü, insanlarda enfeksiyona yol açmış durumda. Ancak, DSÖ'nün mevcut verilere dayanarak yaptığı değerlendirmede, bu virüsün genel popülasyona karşı oluşturduğu risk seviyesi 'düşük' olarak belirlendi. Uluslararası Sağlık Tüzüğü çerçevesinde, A(H5N2) virüsünün halk sağlığına etkilerinin potansiyel olarak yüksek olduğu ifade edilirken, şu an için herhangi bir alarm durumu bulunmadığı bildirildi.