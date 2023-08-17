Yeni çalışmalar ortaya koydu: Buz adam ötzi anadolulu çıktı

Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde bulunan ve 5 bin yıl öncesine ait olan buzul mumya Ötzi'ye ait yeni bulgular ortaya çıktı. Yapılan son araştırmaya göre bilim insanları Ötzi'nin atalarının Anadolu'dan geldiğini iddia etti.

Yeni çalışmalar ortaya koydu: Buz adam ötzi anadolulu çıktı

Almanya’da Max Planck Antropoloji Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre Avrupa’nın en ünlü mumyası buz adam Ötzi’nin ataları Anadolu’dan geldi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre İtalya’daki Eurac Mumya Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülen yeni çalışmada, ünlü mumyanın genom analizleri yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre beş bin yaşından büyük olan Ötzi sanılanın aksine daha koyu bir tene sahipti. Ötzi’nin ayrıca kel olduğu olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, 2012’de çözülen genom şifresini gelişmiş dizileme yöntemleriyle daha da ileri boyuta taşımıştı. Araştırmacılara göre Ötzi, Avrupalı çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında, Anadolu’dan göç eden ilk çiftçilerle alışılmadık derecede yüksek bir genetik yüzdeye sahip.

Çalışmada mumyanın derisinin, sanılanın aksine, buzda kaldığı için koyulaşmadığını da gören araştırmacılar, bunun Ötzi’nin orijinal ten rengi olmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Max Planck’ta araştırmacı olan ve çalışmanın eş yazarı Johannes Krause, “Ötzi’nin yeni genomunda Doğu Avrupalı bozkır çobanlarından hiçbir iz bulamamak bizi çok şaşırttı ve avcı-toplayıcı genlerin oranı da çok düşük” diyor.

Krause, “Genetik olarak, atalarının doğrudan Anadolu’dan geldiği görülüyor” diye ekliyor.

1991’DE KEŞFEDİLDİ

Ötzi 1991 yılında İtalyan Alplerindeki bir buzulda keşfedildi.

O zamandan beri bilim insanları, en modern teknikleri kullanarak, keşfi büyük yankı yaratan Ötzi’nin hayat izini sürmeye devam ediyor.

Mevcut bilgilere göre boyu 1.60 metrenin biraz altında olan Ötzi, yaklaşık 50 kg ağırlığındaydı ve bir okla öldürülmüştü.

Çalışmalara göre Ötzi’nin ölmeden önceki son yemeği büyük olasılıkla kurutulmuş dağ keçisi etiydi.

Mumya, Bolzano’daki Alto Adige Arkeoloji Müzesi’nde soğuk bir odada muhafaza ediliyor.

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