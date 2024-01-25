Yeni doğan bebeklerde göz yaşarması

Hamza Özalkuş
Yeni doğan bebeklerde göz yaşarması
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, yeni doğan bebeklerde göz yaşarması tedavi edilmezse kötü sonuçlar doğacağını söylüyor. İşte ayrıntılar...

Uzmanlar, eni doğan bebeklerde göz yaşarması durumunun tedavi edilmemesi halinde ciddi enfeksiyonlara ve hatta menenjite yol açabileceğini belirtiyor.

Bebeklerde göz kanalı tıkanıklığı, genellikle göz kapağının ön yüzünde gözyaşı göllenmesi, göz yaşarması ve çapaklanma ile kendini gösterir.

ERKEN TEŞHİS

Erken teşhis ve tedavi, bu sağlık sorununun üstesinden gelmede çok önemli. Uzmanlar gözyaşı kanalı tıkanıklığının floresan kaybolma testi ile kolayca teşhis edilebileceğini ve doğru masaj teknikleriyle tedavi edilebileceğini ifade ediyor ve şunlara dikkat çekiyor:

“Masaj, gözyaşı kesesinin bulunduğu bölgeye uygulanmalı ve günde dört defa 10-15 tekrarla yapılmalıdır. Eğer masajdan sonuç alınamazsa, sondalama veya silikon entübasyon tüp uygulaması gibi diğer tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Ebeveynlerin, bebeklerinde göz yaşarması, göllenme veya çapaklanma belirtilerini fark etmeleri durumunda, ihmal etmeden bir göz hekimine başvurmaları ve hekimin önerileri doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Bu, bebeklerin göz sağlığını korumak ve ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek için hayati öneme sahiptir.

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