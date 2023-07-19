Yeni doğan ve çocuklarda göz tansiyonuna dikkat

Prof. Dr. Zeynep Aktaş, göz tansiyonunun çocuklarda veya yeni doğan bebeklerde erken fark edilmemesi durumunda kalıcı görme kaybına neden olabileceğini söyledi.

KAYNAK: AA
Yeni doğan ve çocuklarda göz tansiyonuna dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı ve Öğretim Üyesi Prof. Aktaş, glokomun yüksek göz tansiyonuyla genellikle karakterize olan bir hastalık olduğunu vurguladı şu açıklamaları yaptı:

"Asıl karakteristik özelliği göz sinirinde kronik bir hasar, bir kayıp olması. Asıl karakteristik özelliği göz sinirinde kronik bir hasar, bir kayıp olması. Glokom, genellikle belirti vermeyen çok sinsi bir hastalık, yıllar içinde eğer tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabiliyor."

Prof. Aktaş, göz tansiyonunun görme alanı kayıplarıyla veya tanı konulmazsa görme kaybıyla bile ortaya çıkabileceğinin altını çizdi şunları aktardı:

"Rutin klinik muayene sırasında şüphelenip 'Acaba bu hastada göz tansiyonu olmasın' diyerek tetkik ettiğimiz hastalarda genellikle tanı koyabiliyoruz. Glokomun nadir alt tipleri var, açı kapanması glokomu dediğimiz. Onlarda da baş, alın ağrısı zaman zaman görmede puslanma gibi şikayetler olabiliyor. Bu şikayetlerin mutlaka araştırılması lazım. Glokom yönünden hastalarımızın uyanık olup, bir göz doktorunun kontrolüne gitmeleri lazım."

ERKEN TANI

Prof. Aktaş, ailesinde göz tansiyonu olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı, "Genetik geçişli olduğu için bu ailelerdeki gerek erişkin çağında gerekse çocukluk çağındakilerin önemli bir risk faktörü. Bazı durumlarda glokomun riski artabiliyor. Eğer bir kişide diyabet varsa, daha önce gözünden travma geçirmişse, daha önce göz içi cerrahiler geçirmişse veya uzun süreli steroid içerikli göz damlaları kullanmışsa bu bireylerde göz tansiyonu oluşma sıklığı daha fazla oluyor. Glokom çocuklarda veya yenidoğan bebeklerde de ortaya çıkabilir. Bu aşamada anne babaların yanı sıra göz hekimlerinin, yenidoğancıların ve pediatristlerin uyanık olmasını öneririz."

AA

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Honaz’daki yangın büyümeden söndürüldü Yaşam
Honaz’daki yangın büyümeden söndürüldü
Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda sürpriz isim Magazin
Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda sürpriz isim
Beşiktaş'ın yıldızı Katar'a gidecek Spor
Beşiktaş'ın yıldızı Katar'a gidecek
Luma Kısa Film Festivali başvuruları başladı Kültür Sanat
Luma Kısa Film Festivali başvuruları başladı
AKM’den çocuklara drama dersleri Kültür Sanat
AKM’den çocuklara drama dersleri
Uşak Üniversitesi LGBT bayrağı açan öğrenci hakkında soruşturma başlattı Güncel
Uşak Üniversitesi LGBT bayrağı açan öğrenci hakkında soruşturma başlattı
Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu Spor
Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu