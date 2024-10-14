Yeni doğmuş bebeği klozete bırakmışlardı! Anne hastanede, anneanne adliyede

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yeni doğmuş bebeği klozete bırakmışlardı! Anne hastanede, anneanne adliyede

Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bıraktığı belirlenince gözaltına alınan Rus kadın, hastanede tedaviye alındı. Kadının annesi ise adliyeye sevk edildi.

Antalya Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulunmuştu.

BEBEĞİNİ BIRAKIP GİTTİ

Olay yerine gelen polisin yaptığı araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği tespit edildi.

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ANNE İLE ANNEANNE GÖZALTINA ALINDI

Bebeği terk eden E.B.'nin, annesi E.B. ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova’ya gitmeye hazırlanan E.B. ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Bebeği dünyaya getiren kadının annesi E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hastanede yatan E.B.'nin de tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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