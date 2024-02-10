Yeni doğmuş bebeğini çöpe bırakan kadın yakalandı

Kaynak: DHA
Yeni doğmuş bebeğini çöpe bırakan kadın yakalandı
Sarıyer'de çöpte poşetlerin arasında yeni doğmuş bir bebek bulununca, polisler harekete geçti. Çöpe bebeğni bırakan yabancı uyruklu kadın yakalanarak, gözaltına alındı.

Bebeğini poşetle çöpe bıraktı, polislerin takibinden kurtulamadı. Sarıyer Reşitpaşa'da yerdeki çöp poetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek bulundu.

POLİSLER KADINI YAKALADI

Vatandaş polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulans bebeği Seyrantepe'deki Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırdı. Çöp poşetlerinin konulduğu alanın çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis bebeği bırakan şüphelinin peşine düştü.

Bebeği çöpe bırakanın bir kadın olduğu tespit edildi. Bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu belirlendi. Karolin Y. yakalanarak gözaltına alındı. Bebeği çöpe bırakan Karolin Y.’nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı belirlendi. Karolin Y. sabah saatlerinde Çağlayan’da buluna İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bu arada hastaneye kaldırılan bebeğin durumun ise iyi olduğu belirtildi.

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