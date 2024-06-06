Yeni eğitim müfredatını hicvetti ortalık yıkıldı. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur

Düzenleme: Serhat Ağa
Yeni eğitim müfredatını hicvetti ortalık yıkıldı. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur

Sosyal medyada bir fenomen yeni getirilen eğitim müfredatını ‘2050’de bir ilkokul’ videosu ile hicvetti. Müfredatın yetiştirdiği insanların verdiği cevaplar içler acısı durumu gözler önüne serdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ismi ile duyurduğu, gelen onca tepkilere rağmen kabul ettiği yeni eğitim müfredatına tepkiler dinmiyor.

Bakanlığın 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak nitelediği yeni müfredat, bilimsellikten uzak olduğu öne sürülerek birçok STK tarafından eleştirildi, CHP’li milletvekilleri kol kola girerek Milli Eğitim Binasının kapısına yürümüş ve burada konu hakkında açıklama yapmıştı.

Son günlerde gündemden düşen fakat bir nesli bu sistem ile yetiştirecek olan müfredata tepkiler sosyal medyadan devam ediyor. Instagram’da bir fenomen yeni eğitim müfredatını “İzahı olmayan şeylerin mizahı olur” şiarı ile hicvetti.

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Dün sosyal medya hesabından “2050’de bir okul” ismi ile video paylaşan fenomen, 2050 yılında ilkokulda öğrencilere soru soran bir öğretmen rolünü alıyor.

Öğrencisine 8*7’nin sonucunu soran öğretmen, cevap olarak “Allahın dediği olur” cevabını aldı. Bir kızın 12 yaşında evelenebilir durumda olmasına da değinen fenomen, öğrencilerin çok şanslı olduğunu ironi şeklinde belirtirken kendilerinin zamanından fizik kanunları, hipotenüs gibi “gavur gavur” konular olduğunu söyledi.

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DEPREME DE DEĞİNDİ

“İntegral bilmeyen mühendis olamazmış, benim amcam oldu. Hatay’da, Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta yüz bin tane ev yaptı…” ifadelerini kullanarak bilimsel eğitim sisteminden yoksun kişilerin toplumun kaderi ile nasıl oynadıklarını, deprem göndermesi ile açıkladı.

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Fenomenin yayınladığı video kısa sürede yüzbinlerce kullanıcı tarafından izlendi. Hiciv dolu video sosyal medyada gündem oldu.

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