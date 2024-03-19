Yeni emekli olacaklar için hayati uyarı

Milyonlarca emekli ikramiyelerini almak için dört gözle bekliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 2 ile 5 Nisan arasında ödeneceğini açıklanmıştı. Her emekliye 3 Bin TL ödeneceği de belirtmişti.

Uzmanlar yeni emekli olacak kişiler için Ramazan Bayramı ikramiyesi konusunda uyarılar yaptı.

Yeni emekli olacaklar emeklilik başvurusu yaptıkları andan itibaren maaş alıyorlar ancak ikramiyelere dikkat etmek gerekiyor.

Dolayısıyla yeni emekli olacak emekliler Ramazan Bayram ikramiyesini almak için dilekçe vermeleri gerekiyor.

Yeni emekli olacakların ikramiye alabilmek için en geç 29 Mart’a kadar dilekçe vermeleri gerekiyor. Hem SGK’ya giderek hem de e-Devlet’ten dilekçe verebilirsiniz.