Orta gelirliye konut kampanyasına başvuru sayısı düşük kaldı

Eylül ayında açıklanan ve TOKİ aracılığıyla inşa edilecek İlk Evim İlk İşyerim Projesi’ne iki günde 2 milyon başvuru gelirken; orta gelirlilere yönelik olan ‘Yeni Evim Konut Finansman Programı’na ise 10 günde sadece 8 bin 27 kişi başvuru yapıldı.

Kampanya haberleri ardından konut fiyatları yüzde 5-15 aralığında artmış; başvurular başladıktan sonra da müteahhidin ödemesi gereken bedeller vatandaşa çıkarılmıştı.

3 yıllık Hazine desteğiyle taksit tutarları avantajlı görünen bu kampanyada beklentiler ile gerçekler uyuşmamıştı.

BAŞVURULARDA İLK SIRADA İSTANBUL YER ALDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, İstanbul’da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanan programa başvurularda başı İstanbul çekti.

Başvuruların 1859’u İstanbul’u kapsayan birinci bölgede, 1797’si Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’yı kapsayan ikinci bölgede, 4 bin 371’i de diğer illeri kapsayan üçüncü bölgede ev sahibi olmak isteyenler tarafından yapıldı.

MÜTEAHHİTLERLE YAŞANAN ANLAŞMAZLIKLAR DA SÜRECİ ETKİLEDİ

Kampanyaya yapılan başvuruların sınırlı kalmasının nedenlerinden biri, müteahhitlerle yaşanan anlaşmazlıklar…

Kampanyadan yararlanmak isteyen bir vatandaşın, kampanya kapsamına giren sıfır evleri belirleyip, müteahhitlerle görüşmesi gerekiyor.

Ancak kampanya gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na katkı payı adı altında, gayrimenkulün ekspertiz değerinin yüzde 5'ini bankaya yatırması gereken müteahhitlerin, bu parayı gayrimenkulün satış fiyatının üzerine ekledikleri ortaya çıkmıştı.

Sonrasında doğan tapu harcı, tam değer belirtilmesinden doğan vergi ve KDV vatandaştan istenince, gayrimenkulün satış fiyatı bir kez daha artıyor.

Kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacak finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor.

Ancak ilk etapta 100 bin vatandaşın ev sahibi yapılacağının belirtilmesine rağmen, kampanya kapsamına giren 100 bin konutun olmaması süreci olumsuz yönde etkileyen bir diğer sebep...

İKİ GÜNDE 2 MİLYON BAŞVURU OLMUŞTU

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek Sosyal Konut Projesi’nde ise başvurular 14 Eylül’de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başlamış; 16 Eylül’de ise yani iki gün içinde ise başvuru sayısının 2 milyon 4 bin 435 olduğu duyurulmuştu.

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ve 50 bin iş yerinden oluşacak projeye, bir buçuk ayda 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru olmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim’deki açıklamasında başvuruların 8 milyonu aştığını açıklamıştı. (AA)