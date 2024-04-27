Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun GİK için belirlediği blok liste belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun GİK için belirlediği blok liste belli oldu
İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultay’ında yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nun, Genel İdare Kurulu için belirlediği blok liste belli oldu.

İYİ Parti, Meral Akşener’in görevi bırakacağını açıklamasının ardından dün yapılan 5. Olağanüstü Kurultay ile yeni genel başkanını seçti.

İlk iki turda salt çoğunluk sağlayamayan Müsavat Dervişoğlu, üçüncü turdaki oylamada 1159 geçerli oyun 611'ini alarak genel başkan seçildi. Koray Aydın ise 548 oyda kaldı.

YETKİLİ KURULLAR İÇİN SEÇİM YAPILACAK

Öte yandan kurultayda, partinin yetkili kurulları için de seçime gidilecek.

Bu kapsamda delegeler, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesini belirleyecek.

GİK seçimi öncesinde yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun blok listesi de belli oldu.

Listede İYİ Parti'den geçtiğimiz haftalarda istifa eden Ümit Özlale’nin yer aldığı görülürken, Genel Sekreterlik görevini sürdüren Ayfer Yılmaz ve Oktay Vural’ın

Dervişoğlu’nun blok listesi şu isimlerden oluştu:

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